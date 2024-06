Avelino Dias da Silva, que a 1 de fevereiro foi eleito novo presidente do Gil Vicente, apresentou a demissão esta quinta-feira.

O dirigente assumiu a liderança do clube depois da saída do irmão Francisco Dias da Silva, invocando razões pessoais, que motivou eleições antecipadas, às quais também concorreu Hugo Vieira, antigo jogador dos gilistas.

«Os gilistas sabem que estou ligado ao clube há muitos anos como apoiante e diretor, mas a vida de forma inesperada levou-me à presidência. Vim com espírito de missão e devo dizer-lhes que exerci o cargo com enorme entusiasmo e uma paixão imensa. Sempre com equilíbrio, razoabilidade e tentando ser justo. Felizmente, as razões que me obrigaram a este lugar estão ultrapassadas. Aos queridos sócios do nosso clube, as minhas desculpas por interromper o mandato. Estarei eternamente grato pela confiança que depositaram na minha pessoa aquando das eleições», disse Avelino Dias da Silva num comunicado publicado pelo Gil Vicente.

O dirigente termina com a convicção de que o «clube está muito bem entregue».