O Sporting enviou um comunicado à CMVM, através do qual detalha todos os valores da transferência de Paulinho para o Toluca. Desta forma, o clube mexicano paga 7,75 milhões de euros, mais 250 mil euros por objetivos e ainda assume o mecanismo de solidariedade, no valor de 387,5 mil euros.

No total, portanto, o Toluca paga no imediato 8,137 milhões, embora este valor ainda possa subir até 8,387 mil euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos.

O Sp. Braga, recorde-se, tinha ainda 30 por cento do passe de Paulinho, mas segundo o Sporting comunicou à CMVM aceitou vender essa percentagem por 750 mil euros, o que significa um pouco menos de dez por cento do valor total.

O Sporting recebe no imediato sete milhões de euros, podendo ainda vir a receber mais 250 mil euros.

Refira-se que o mecanismo de solidariedade será dividido entre Santa Maria (232 mil euros), Trofense (38 mil euros) e Gil Vicente (116 mil euros).

Comunicado do Sporting:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o Deportivo Toluca Fútbol Club, A.C. (adiante Toluca) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador João Paulo Dias Fernandes.

Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de €7.750.000 (sete milhões e setecentos e cinquenta mil euros) e o montante condicional de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), o qual será devido em função da verificação de determinados objectivos relacionados com o desempenho desportivo do jogador e do Toluca. O valor correspondente ao mecanismo de solidariedade será integralmente suportado pelo Toluca em acréscimo ao preço da transferência e os encargos com os serviços de intermediação ascendem a €350.000 (trezentos e cinquenta mil euros), ou seja, cerca de 4,5% do valor da transferência.

Adicionalmente, a Sporting SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a aquisição da parcela de 30% dos direitos económicos do jogador pelo montante fixo de €750.000 (setecentos e cinquenta mil euros), acrescido do montante condicional anteriormente descrito (se devido). Lisboa, 26 de Junho de 2024.

O Representante das Relações com o Mercado»