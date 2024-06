O Sporting despediu-se de Paulinho através de um vídeo emotivo publicado nas redes sociais.

Com imagens de alguns dos melhores momentos do avançado no clube de Alvalade, da celebração que fez escola na formação dos leões e do cântico que se tornou icónico, Paulinho também deixou uma mensagem.

«Fui feliz e, acima de tudo, sou alguém que ama o Sporting. Sou sportinguista. Obrigado por tudo. Nunca dei e nunca darei o suficiente para retribuir tudo o que me deram. Serei sportinguista para o resto da vida», disse, com a voz embargada, o agora avançado do Toluca.