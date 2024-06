João Palhinha confidenciou que Roberto Martínez perguntou a quatro jogadores sobre qual era a seleção mais forte neste Campeonato da Europa.



«O mister fez-nos essa pergunta ontem à mesa. Estávamos quatro e ele colocou-nos essa pergunta que gera sempre discórdias. Pessoalmente, há duas seleções... a Espanha e a Áustria, que está a ser uma belíssima surpresa. Teve muito mérito na forma como se apurou. A Alemanha está a um grande nível também. Depois de nós, são as mais fortes», apontou o jogador, em conferência de imprensa.



A dois dias do Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final, o médio abordou a evolução que teve ao longo dos anos.



«O facto de ter ido para a Premier League obrigou-me a crescer. Acaba por ser inevitável para quem usufrui daquele espaço porque competes contra os melhores. Senti que cresci no Sporting, no Sp. Braga e no Fulham. Faço 29 anos em breve, mas sinto que ainda estou a evoluir. Tenho mais para dar. O João que estão a ver hoje, ainda ser melhor amanhã», disse.