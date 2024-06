Apesar de ter falhado a contratação de João Palhinha no mercado de inverno, o Bayern Munique continua interessado no médio português e voltou à carga recentemente. Questionado sobre o estado das negociações, Palhinha deixou uma garantia.

«Neste momento, estou focado apenas no meu trabalho na Seleção, em fazer história pelo meu país, em ganhar jogos. Em relação ao meu futuro, o que posso dizer é que ambos os clubes já sabem onde pretendo estar daqui a um mês. O que tiver de acontecer, acontecerá. Vamos ver», disse o internacional português, em conferência de imprensa, em Marienfeld.



Lembre-se que o jogador esteve no centro de treinos do Bayern Munique para finalizar a transferência, mas acabou por voltar ao Fulham, clube que acabou por não finalizar o acordo.