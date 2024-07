O selecionador nacional, Roberto Martínez, faz oito alterações no onze inicial para o jogo frente à Eslovénia, face à derrota diante da Geórgia, no fecho da fase de grupos do Euro 2024.

Nessa partida, o técnico catalão havia feito uma revolução nas escolhas inicias face ao que vinha apresentando, mas esta noite volta a um onze mais tradicional, com uma linha de quatro na defesa e João Palhinha como médio defensivo.

ACOMPANHE AQUI O PORTUGAL-ESLOVÉNIA AO MINUTO.

Portugal, refira-se, defronta a Eslovénia esta segunda-feira, a partir das 20h00, em jogo dos oitavos de final do Euro 2024.

--

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Palhinha e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

ONZE DA ESLOVÉNIA: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol e Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko.

SUPLENTES DE PORTUGAL: Rui Patrício, José Sá, Nélson Semedo, Dalot, Gonçalo Ramos, João Félix, Danilo, Gonçalo Inácio, João Neves, Matheus Nunes, Rúben Neves, Diogo Jota, António Silva, Pedro Neto e Francisco Conceição.

SUPLENTES ESLOVÉNIA: Belec, Vekic, Blazic, Stankovic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Celar, Brekalo, Zugelj, Zeljkovic e Ilicic.