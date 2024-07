Cristina Martín-Prieto foi anunciada, esta quarta-feira, como reforço da equipa feminina do Benfica.

A avançado de 31 anos assinou um contrato válido até 2026 com os encarnados.

Martín-Prieto alinhava no Sevilha e, na última temporada, foi a terceira melhor marcadora do campeonato espanhol.

«Fui convencida pela ambição e pela insistência na minha contratação. Fizeram-me sentir muito importante, e isso é de valorizar num clube como o Benfica», afirmou a jogadora, que também representou o UDG Tenerife, o SC Huelva e o Cajasol Sporting.

«Vi o que havia para ver da história do Benfica nestes dias, fiquei impressionada e tudo se refletiu na realidade. O futebol feminino do Benfica tem dado que falar há muitos anos. É um clube onde se pode crescer, e gosto de me rodear de boas equipas e de boas jogadoras. Venho para aqui com a ambição de evoluir», disse ainda aos meios de comunicação do clube da Luz.