Além das três defesas de Diogo Costa nos penáltis, as lágrimas de Cristiano Ronaldo depois de falhar um penálti no prolongamento foi um dos principais momentos do encontro da Seleção Nacional com a Eslovénia.

O internacional português foi muito criticado pela postura nos oitavos de final do Euro 2024, mas recebeu o apoio de outras figuras do desporto, como Conor McGregor. O avançado Neal Maupay também saiu em defesa de Ronaldo.

«Não é vergonha nenhuma chorar. Às vezes isto irrita-me, porque os adeptos querem que os jogadores sejam pessoas normais», disse o avançado que jogou no Brentford em 2023/24, à talkSPORT.

«Dizem: "São superestrelas, não querem saber do mundo em que vivemos”. Depois quando o maior jogador da história do futebol chora no relvado porque tem emoções, caem todos em cima dele. Eu realmente não entendo. É normal. Falhou um penálti e deve ter pensado que seriam eliminados por causa dele. Ele chorou, e eu gostei particularmente, portanto não percebo o ódio», completou.