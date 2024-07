Estágio no arraial, aquecimento no elétrico. Os adeptos da Seleção Nacional vão preparando a festa – e as gargantas – para o encontro dos «oitavos» do Euro 2024, ante a Eslovénia.

A seis quilómetros do reduto do Eintracht Frankfurt, há bandeiras, tarjas, cachecóis e até decorações que lembram os santos populares. E, claro, não falta música, nem petiscos. É, portanto, «uma casa portuguesa, com certeza».

Esta dinâmica é promovida desde a estreia no Europeu, a 18 de junho, em Leipzig.

A partir das 18h locais, a «onda» portuguesa seguirá a pé até à Estação Central de Frankfurt, onde dezenas de adeptos aguardam para se juntar à festa. O restante trajeto será feito de elétrico, até ao estádio.

Portugal joga com a Eslovénia na noite desta segunda-feira (20h). O encontro contará com reportagem, em direto, no Maisfutebol, antes, durante e depois do encontro.