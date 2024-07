Esta segunda-feira, horas antes do pontapé inicial do Portugal-Eslovénia, a Praça Romerberg começa a encher-se de adeptos e já há quem aposte no vencedor do jogo.

Para já, por volta das 12h (hora local), ainda há mais eslovenos, mas os portugueses começam a chegar. No que toca às apostas, Portugal está em maioria no quadro, com mais autocolantes colocados no lado luso do que no da Eslovénia.