O selecionador da Eslovénia, Matjaz Ke, afirmou, na antesvisão do jogo desta segunda-feira, que fica com «dores de cabeça» quando analisa a qualidade que existe na seleção portuguesa, mas negou qualquer timidez para o duelo dos oitavos de final do Euro2024.

«Fico com dores de cabeça quando começo a ver o grupo de jogadores que Portugal tem. É incrível. Todos de uma qualidade fantástica. Sabemos que Portugal é um dos favoritos a vencer o torneio, mas isso não vai mudar a nossa atitude e nossa forma de jogar», começou por destacar Matjaz Kek em conferência de imprensa.

O selecionador esloveno, no cargo desde 2018, delineou, desde logo, a estratégia para esta segunda-feira. «Cada minuto que conseguirmos que Portugal não marque ou que consigamos ter a bola, sabemos que a nossa motivação irá aumentar, assim como a ansiedade do nosso adversário. Sabemos que vamos ser pressionados, mas não temos medo e estamos muito felizes por poder jogar contra uma das melhores equipas da Europa», acrescentou o técnico de 62 anos.

A Eslovénia está pela primeira vez numa fase de eliminar de uma grande competição, na sua segunda participação num Europeu, situação que está a deixar o país em festa, mas também os próprios jogadores que estão na Alemanha.

«Não ponho qualquer travão na euforia. Merecemos isto. Os jogadores merecem. Estão cheios de energia, confiança, motivação e, sobretudo, sentem que têm a capacidade para surpreender Portugal», referiu ainda Matjaz Kek.