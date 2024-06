A derrota de Portugal frente à Eslovénia, em março, foi um dos temas da conferência de imprensa de Roberto Martínez. Na véspera das duas seleções se voltarem a defrontar, desta feita nos oitavos de final do Euro 2024, o selecionador nacional começou por sublinhar que o contexto deste duelo é distinto do anterior.



«Este jogo vai ser diferente. Desde logo não é um amigável. É um momento histórico para a Eslovénia que está pela primeira vez nos oitavos de final. Ainda assim, espero uma Eslovénia semelhante com a que defrontámos em março. Admiro muito o treinador e o que ele está a fazer. A Eslovénia joga como um clube, tem uma sincronização defensiva muito boa, sabe jogar sem bola e é muito perigosa no contra-ataque. Não sofreram golos de bola corrida. É um exercício fantástico para Portugal que tem de estar ao máximo nível e ter a mesma intensidade que o adversário», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O espanhol destacou ainda a importância de Portugal «jogar bem» e o que isso significa no seu entender.



«A Eslovénia é uma equipa que gosta de jogar sem bola e não precisa de muito para criar perigo. Conhecemos as ligações entre o Šeško e o Sporar, são avançados com remate fácil. Se a Eslovénia marcar primeiro, o jogo vai ser muito mais difícil. Portugal é uma seleção que chega bem ao último terço, mas tem de controlar o momento, desfrutar e mostrar talento individual. É onde Portugal é forte. A Eslovénia é uma equipa muito boa defensivamente e precisamos de ter paciência, não podemos querer marcar golos sem jogar bem. E quando digo jogar bem, é manter a baliza a zero», defendeu.



Roberto Martínez confessou-se admirador do trabalho de Matjaz Kek ao comando da seleção eslovena. «Ele já fez mais de 100 jogos a nível internacional, sei o quão difícil isso é. A equipa dele joga como um clube, tem uma estrutura magnífica. Fizeram história neste Europeu e isso é sempre bom no futebol. Gosto muito do que Eslovénia tem feito, mas amanhã é mata-mata e temos de ganhar», concluiu.



O duelo dos oitavos de final disputa-se em Frankfurt, às 20h00, desta segunda-feira.