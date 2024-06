Rafael Leão foi titular nos dois primeiros jogos do Euro 2024, mas não foi opção para o duelo com a Geórgia, do fecho da fase de grupos, devido a castigo. Apesar de não ter somado qualquer golo ou assistência, Roberto Martínez admitiu ter ficado agradado com as prestações do extremo do AC Milan, mas recusou adiantar se este será titular esta segunda-feira.



«É amigo do treinador da Eslovénia? Quer saber o onze?», começou por dizer, em jeito de brincadeira.



«O Rafael Leão é um talento incrível. Aprecio jogadores que gostam do um contra um. É responsabilidade da equipa colocá-lo nos espaços certos e servi-lo bem. Depende muito da forma como é servido. Fiquei impressionado com o que fez nos dois primeiros jogos. Deu-nos muito, sobretudo no jogo com a Turquia. Tenho adorá-lo vê-lo nos treinos e o que acontecer será consequência disso. O talento individual que o Leão tem é essencial para nós», acrescentou de seguida.



O selecionador nacional aproveitou ainda frisar que não concorda com a ideia de que Portugal está mais pressionado após a derrota com a Geórgia, na última jornada do grupo F.



«Dentro não sentimos iss. É importante avaliar o jogo e fizemo-lo. Pela primeira vez na história, Portugal teve quatro jogadores sub-23 na equipa inicial. Há notas importantes a tirar. O resultado não foi o que queríamos, mas temos de perceber que jogámos com a Geórgia depois de seis pontos e de termos o primeiro lugar garantido. É importante retirarmos a lição de que não há jogos fáceis no Europeu e que é importante o que podemos fazer», defendeu.



O Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024, joga-se esta segunda-feira, às 20h00, em Frankfurt.