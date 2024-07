Depois da participação no Euro 2024, Josko Gvardiol regressou à Croácia para gozar um período de férias. Esta terça-feira, o defesa-central do Manchester City publicou uma fotografia nas redes sociais em Zadar... com a camisola da seleção portuguesa vestida.

Gvardiol apareceu com o segundo equipamento de Portugal, que tem o número 16, aquele que usa Matheus Nunes, com quem o central croata joga no Man. City.

De referir que, ainda antes do Europeu, Portugal e Croácia defrontaram-se num particular no Jamor, onde Gvardiol cruzou-se com Matheus Nunes, mas também com Rúben Dias e Bernardo Silva.