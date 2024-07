Brasil e Colômbia empataram a um golo no encerramento do Grupo D da Copa América. Na madrugada desta quarta-feira, em Santa Clara (EUA), o lateral Wendell foi titular, enquanto Evanilson e Pepê não saíram do banco de suplentes.

A «Canarinha» estava obrigada a terminar a série de 25 jogos invictos dos «Cafeteros», a fim de evitar o Uruguai nos «quartos». Em todo o caso, o ascendente ofensivo deste encontro pertenceu à Colômbia, mais audaz no momento de visar a baliza de Alisson.

Marea amarilla en Santa Clara 🇺🇸 pic.twitter.com/DIwh5rVbZj — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 3, 2024

Ao oitavo minuto, James Rodríguez ameaçou inaugurar o marcador, mas o livre cobrado a meia distância foi travado pela barra.

Na resposta, quatro minutos volvidos, Raphinha ajustou a mira e cobrou um soberbo livre, ligeiramente descaído para a direita do ataque.

De parada e resposta, a Colômbia assumiu, doravante, o controlo da partida. Aos 19m, e após cruzamento de James Rodríguez, o central Davinson Sánchez cabeceou para o empate. Todavia, o vídeoárbitro desvendou um fora de jogo.

Entre defesas de Alisson, Daniel Muñoz repôs a igualdade. Aos 45+2m, o avançado do Crystal Palace acelerou pela direita, agradecendo o passe de Jhon Córdoba.

No segundo tempo, Raphinha tirou tinta ao poste na cobrança de novo livre direto, enquanto Santos Borré desperdiçou uma oportunidade com a baliza escancarada. Assim, até final, ninguém foi capaz de desatar o nó.

Em sete remates, o Brasil apenas enquadrou três com a baliza. Por sua vez, a Colômbia visou Alisson em seis dos 13 remates.

Assim, os comandados de Dorival Júnior terminam o Grupo D com cinco pontos, mais um face à Costa Rica, mas menos dois face à Colômbia.

Nos «quartos», o Brasil jogará diante do Uruguai na madrugada de domingo (02h), em Nevada (EUA). O vencedor deste encontro jogará ante Colômbia ou Panamá, que se defrontarão na noite de sábado (23h), em Phoenix.

Em suma, na madrugada de 11 de junho (quinta-feira), em Charlotte (Carolina do Norte), Brasil e Colômbia poderão voltar a medir forças, desta feita para decidir um lugar na final da Copa América.

Costa Rica encerra campanha com vitória

Na outra partida deste Grupo D, a Costa Rica venceu o Paraguai, por 2-1. Os golos de Francisco Calvo, ao terceiro minuto, e de Josimar Alcócer, aos 7m, foram determinantes.

Apesar do domínio do Paraguai – a única seleção a rematar na segunda parte – a resposta apenas se efetivou aos 55m, por Ramon Sosa.

Em todo o caso, insuficiente para repor a igualdade. Assim, o Paraguai termina em último, sem pontos. Por sua vez, e após o primeiro triunfo, a Costa Rica foi terceira, com quatro pontos. Todavia, fecha a participação nesta Copa América.