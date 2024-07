Portugal venceu, a custo, a Eslovénia nos oitavos-de-final do Euro 2024, na decisão por grandes penalidades. Um jogo em que persistiu o empate a zero até aos 120 minutos, com Diogo Costa a ser o grande protagonista.

Vitinha foi um dos melhores elementos mas acabou por ser substituído, aos 65 minutos. De o lugar a Diogo Jota. O médio do PSG tem sido considerado um dos melhores de Portugal no torneio (foi o homem-do-jogo contra a Chéquia).

O médio partilhou uma fotografia, já nesta terça-feira, em que surge ao lado da companheira, Tatiana Torres, e da filha Mafalda, que completa três anos em setembro, já depois do jogo. Sorrisos abertos não faltaram.

Eis a publicação: