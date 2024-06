Vitinha foi eleito o melhor jogador em campo no Portugal-Chéquia e no final da partida mereceu elogios de Roberto Martínez.



«O Vitinha foi muito importante nos três amigáveis que fizemos dentro e fora do relvado. Há muita competitividade nos treinos e é importante termos opções como o Vitinha. É um jogador que pode controlar o jogo como mostrou hoje. Tivemos coração e disciplina. É fácil mostrar coração individualmente, mas hoje tivemos disciplina. Continuámos a jogar, a circular e não deixámos a Chéquia aproveitar a vantagem que conseguiu. É bom ver o Vitinha ao melhor nível de sempre na Seleção», referiu, na sala de imprensa da RB Arena.