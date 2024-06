Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa da RB Arena, em Leipzig, após a vitória de Portugal frente à Chéquia (2-1), num jogo da primeira jornada do grupo F:



«A Chéquia não gosta de defender num bloco baixo. Tínhamos muitas opções de jogo por dentro com o posicionamento do Cancelo e com o Nuno atrás. Mas também tínhamos jogadores que ocupavam o espaço por fora. A ideia foi essa. Quem entrou, mostrou que a equipa tem muitas opções e competitividade interna. Acho que as entradas do Chico e do Neto foram importantes assim como a do Inácio que foi com o intuito de abrir linhas no bloco baixo da Chéquia. Foi bem executado do ponto de vista técnico e tático.



Podemos avaliar o jogo do ponto de vista tático e técnico. Tivemos 13 cantos contra zero da Chéquia, fizemos 18 remates e a Chéquia apenas um enquadrado. A resposta é clara. Ganhámos, mas não foi pelo ponto de vista tático, técnico ou físico. Ganhámos porque o grupo está junto. Ganhamos resiliência. Foi a primeira vez que virámos um resultado. Perdemos com a Eslovénia e com a Croácia depois de sofrermos primeiro.



Hoje sofremos o primeiro golo na segunda parte. Acontece, já vi muitos jogos em que mereces ganhar, mas o adversário acaba por ter eficácia. Depois podes lutar e ter sorte. Hoje mostrámos valores incríveis e a força de 26 jogadores. Os jogadores mostraram o que podem trazer à Seleção. Agradeço aos adeptos, não podíamos perder com o ambiente que criaram. Temos muita vontade de crescer juntos durante este Europeu. Foram 90 minutos perfeitos para continuarmos a crescer e agora vamos olhar para a Turquia.»