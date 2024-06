Figura: Francisco Conceição



Deve ser dos poucos jogadores a estrear-se a marcar num Campeonato da Europa na primeira vez que tocou na bola. Há muito que o jogo gritava por um jogador das características como as de Francisco, mas a verdade é que este apenas foi lançado aos 90 minutos. Ainda assim, o extremo foi a tempo de ser decisivo. E quanto Portugal houve naquelas lágrimas após o golo.



Momento do jogo: espalha-brasas apresenta-se no Europeu, minuto 90+2



Após o golo anulado a Jota a dois minutos do final, o empate era o resultado mais provável. No entanto, um corte imperfeito de Hranác deixou a bola nos pés de Francisco Conceição. Na estreia na competição, o jogador do FC Porto não tremeu e com o pé esquerdo fez o golo da reviravolta portuguesa.



Outros destaques:



Vitinha: jogou como um veterano. Fez a bola girar, ditou os ritmos do jogo ofensivo de Portugal e indicou os caminhos para a baliza contrária. Inteligente, bem posicionado e sem perder a lucidez, Vitinha falhou apenas cinco passes (acertou 86 dos 91 que tentou) e tentou de meia-distância quebrar a resistência checa. Se dúvidas existissem quanto à sua titularidade, o médio dissipou-as. Que jogaço!



Hranác: o réu da derrota checa. O defesa foi protagonista de 30 minutos horríveis e está ligado aos dois golos portugueses em Leipzig. O jogador do Plzen fez o autogolo e falhou a intercepção ao cruzamento de Pedro Neto que sobrou para Francisco Conceição. Há noites assim.



Cristiano Ronaldo: apesar de não ter marcado, fez um bom jogo. O capitão deu-se ao jogo, jogou em apoio, apareceu (como tanto gosta) na esquerda e foi a referência no centro do ataque que a equipa precisava. O único aspeto negativo da exibição de Ronaldo foi a falta de eficácia - falhou duas excelentes ocasiões para marcar. Os portugueses estão mal habituados, não é?



Bruno Fernandes: se Vitinha é o maestro, Bruno é o homem do último passe. Sente-se confortável a tomar decisões arriscadas, pois é assim que costuma jogar. O médio do Manchester United foi igual a si próprio na estreia no Europeu. Bruno Fernandes agarrou o jogo na etapa final da primeira parte, tentou o golo de fora da área e deslumbrou com passes sensacionais que tanto Leão como Ronaldo não aproveitaram. Deixou água na boca para os próximos jogos.