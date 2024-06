Bernardo Silva, à flash da SIC, após o triunfo de Portugal sobre a Chéquia (2-1), no princípio do Grupo F do Euro 2024, em Leipzig.

«Ganhar sabe bem, é um alívio. Quando a Chéquia marca, o jogo complicou-se. Mas, conseguimos introduzir mais unidades na área. São três pontos, nada mais.»

«Estas fases finais, além de os jogos serem difíceis, as seleções respeitam-nos, defendendo em bloco baixo. Não há jogos fáceis. Jogamos com resiliência e vencemos.»