Nuno Mendes, à flash da SIC, após o triunfo de Portugal sobre a Chéquia (2-1), no princípio do Grupo F do Euro 2024, em Leipzig.

«Jogo nesta posição no PSG, num sistema de três centrais, senti-me bem. Sinto-me bem assim também. É um pouco mais difícil, gosto de jogar mais nas alas, com velocidade a chegar até à zona de finalização. Mas, jogo para ajudar.»

«Temos um grande espírito de equipa, vamos lutar até ao fim e Portugal estará vivo até ao fim.»