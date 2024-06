Vitinha, jogador da seleção nacional, em declarações na sala de imprensa da RB Arena, após a vitória por 2-1 frente à Chéquia, num jogo da primeira jornada do grupo F do Euro 2024:



«Estou muito feliz pela vitória. Era muito importante conseguirmos ganhar. Foi suado, mas conseguimos. Não há jogos fáceis, este é um grande torneio com equipas fortes que têm grande capacidade tática e física. A Chéquia apresentou um bloco difícil de superar, mas estávamos preparados para isso.



A verdade é que tivemos mérito depois de sofrermos golo. Conseguimos manter a cabeça fria e mantivemos a calma para procurar o empate sem perdermos a organização e sem entrar em loucuras. Há dias em que sofres um golo na primeira vez que a outra equipa vai à tua baliza. Foi difícil sofrer um golo assim quando Portugal estava por cima. Felizmente conseguimos fazer o empate e acreditámos até final.»



[Qual a importância dos suplentes que entraram]:



«Foi muito importante a forma como entraram. As coisas podem sair melhor ou pior, mas a atitude de quem entrou foi inacreditável. Isso será importante nesta competição. Assim somos uma verdadeira equipa e não queria deixar de falar disso. A Chéquia esteve bem organizada e tínhamos de movê-los e às vezes insistir no mesmo lado se tivéssemos superioridade. Não é fácil não perder a cabeça. Esperámos o momento certo para entrar no bloco da Chéquia e foi assim que criámos perigo. Há coisas a melhorar, mas foi o primeiro jogo e houve emoções à flor da pele. É normal. Estou orgulhoso pelo que fizemos. Não foi perfeito, mas estamos muito felizes.



A forma como acreditámos foi muito importante. Não foi um acreditar desorientado, mas sim com organização, muito lúcidos e isso é muito importante. Não fizemos o que fizemos com a Croácia em que quisemos entrar de todas as formas e isso acabou por custar-nos caro. É de louvar a forma como retificámos isso hoje, na estreia num Europeu, numa fase em que estávamos a perder. É um pormaior que levamos para o resto da competição.»



[Comentário ao facto de Portugal ter tido muita bola, mas ter sentido dificuldades para criar ocasiões]:



«A mobilidade que tivemos foi boa. Não é fácil para os adversários anularem esse tipo de táticas. Compreendo que as pessoas queiram mais objetividade, mas não podemos cair no erro de forçar e de tornar o jogo em algo que não queremos. É preciso manter a calma e esperar o momento certo. Penso que as melhores oportunidades surgiram a partir dos momentos em que tivemos calma com bola, mas sem lentidão. Há momentos em que se pode fazer melhor, é normal, mas este foi o primeiro jogo. Tivemos vontade, mas não uma vontade desmedida e soubemos manter a calma.»