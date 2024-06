O lateral-direito da Seleção Nacional, Diogo Dalot, em declarações na zona mista do Leipzig Stadium após a vitória da Seleção Nacional frente à Chéquia (2-1), em jogo da primeira jornada do grupo F do Euro 2024:

«Mesmo estando por baixo do resultado acreditámos que íamos conseguir virar o jogo. um jogo complicado, sabíamos que ia ser difícil, contra uma equipa muito física. Controlámos o jogo. Sofremos o golo, mas fomos em busca da vitória. É o que temos de tirar deste jogo. Temos de tentar melhorar em alguns aspetos, houve alguma ansiedade com bola, mas estou muito feliz com a vitória.

[O que é mais premente melhorar?] Acho que ter mais calma com bola, precipitámo-nos algumas vezes na primeira parte. Defensivamente controlámos, reagimos bem à perda, raramente sofremos grandes contra-ataques. Foi positivo e agora é tentar melhorar e ter mais controlo do jogo ofensivamente.

[Como está Ronaldo?] Muito bem, muito concentrado, muito bem fisicamente e está aí pronto para fazer golos.»