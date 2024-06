O médio da Seleção Nacional, Francisco Conceição, em declarações na flash interview da SIC após a vitória frente à Chéquia (2-1), em jogo da primeira jornada do grupo F do Euro 2024:

«Quero mandar um beijinho para as minhas filhas e minha mulher, sabem o quanto trabalhei para estar aqui hoje. Foi um jogo difícil, a equipa foi extraordinária, o nosso mister avisou-nos para mantermos sempre a calma e a nossa identidade. Conseguimos isso, com todo o stress do jogo conseguimos manter essa tranquilidade.

Foi difícil, a equipa esteve bem, encontrámos muitas vezes largura com o Leão ou o Jota. Tivemos alguns lances também por dentro em que podíamos ter feito golo. A equipa trabalhou sempre muito bem.»