João Brandão, que vai assumir o comando da equipa B do FC Porto, despediu-se de Luís Castro, com quem trabalhava no Al Nassr, enquanto adjunto.

«Obrigado, Mister. Muitos anos de partilha, vivências e emoções. A força de uma equipa técnica está na sua competência, diversidade e cumplicidade. Com o Mister entendi a profundidade da palavra respeito e honestidade. Grato pela amizade de quase duas décadas e por todas as experiências e aprendizagens inesquecíveis», escreveu o técnico de 41 anos, numa publicação nas redes sociais.

Como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, João Brandão acertou a rescisão com o Al Nassr para assinar por duas temporadas com os dragões e suceder a António Folha.

João Brandão, refira-se, já passou pelo FC Porto em duas alturas diferentes: entre 2005 e 2010 como preparador físico das camadas jovens e entre 2015 e 2019 como adjunto da equipa B e como treinador de juniores.