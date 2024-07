O Benfica anunciou a contratação de Pavlidis, num comunicado enviado à CMVM, através do qual informa que o avançado custou 18 milhões de euros, mais dois milhões dependentes de objetivos.

O AZ Alkmaar ficou com uma percentagem de dez por cento de uma futura mais valia, tendo o jogador assinado por cinco temporadas e ficado com uma cláusula de rescisão de cem milhões de euros.

Formado no Bochum (Alemanha), o internacional grego passou as últimas três temporadas no emblema neerlandês, tendo feito 80 golos e 25 assistências em 137 jogos.

Com esta contratação, o Benfica passa agora a ter quatro avançados, sendo que além de Vangelis Pavlidis, Roger Schmidt tem ainda à disposição Arthur Cabral, Marcos Leonardo e Casper Tengstedt.

Leia o comunicado do Benfica:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o AZ Alkmaar para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Evangelos Pavlidis, por um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 2.000.000 (dois milhões de euros) pago em função de objetivos pré-definidos.

Mais se informa que o AZ Alkmaar terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2029, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros). Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD»