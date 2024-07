O Hoffenheim renovou o empréstimo de David Jurásek por mais uma temporada.

Em comunicado, o clube germânico confirmou a continuidade do lateral do Benfica, que chegou à Alemanha a meio da última época. Ao serviço do Hoffenheim fez uma assistência em 13 jogos e chegou inclusive a fazer parte dos eleitos da Chéquia, para o Euro 2024.

Já o encarnados, comunicaram à CMVM que a cedência inclui uma opção de compra de 10 milhões de euros, que poderá chegar aos 11 milhões caso sejam atingidos determinados objetivos.

«Jurásek chegou ao Hoffenheim depois de um período difícil ao serviço do Benfica. Após algumas semanas de adaptação mostrou ser importante para o nosso jogo, é um lateral dinâmico que mostra muita confiança na vertente defensiva. Algumas exibições que teve na última época deixam-nos confiantes para o que se segue esta temporada», admitiu o Alexander Rosen, diretor-geral do clube.