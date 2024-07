Estas imagens foram gravadas em Lignano (uma localidade costeira entre Udine e Veneza), onde Mario Balotelli está a passar férias. O avançado italiano aparece totalmente bêbado e sem conseguir manter-se de pé, quando uma pessoa tenta ajudá-lo a levantar-se, mas o jogador volta a cair ao chão e acaba por arrastar também a pessoa para o chão.

A situação acaba por atrair a atenção das pessoas, enquanto após algum esforço o avançado, de 33 anos, lá consegue andar uns metros. As imagen tornaram-se entretanto virais. Balotelli, recorde-se, terminou contrato com o Adana Demirspor e está livre no mercado, não sendo certo que haja muitos clubes interessados depois disto.