Um vídeo gravado com telemóvel mostra Deco a embarcar em Barcelona.

O Jijantes, sempre muito bem informado sobre tudo o que é notícias relativamente ao Barça, divulgou o referido vídeo e garante que a presença de Deco no Porto tem a ver com vários temas de mercado, incluindo o jovem central Mika Faye.

O defesa de 19 anos é pretendido pelo FC Porto para reforçar o centro da defesa e nesse sentido é um dos temas do momento para o Barcelona, que tem outros interesses no Porto. Por isso Deco estará me breve na Cidade Invicta.