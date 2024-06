«Mais objetivos» é o principal ponto do seu jogo ofensivo que Portugal tem de melhorar já na partida frente à Eslovénia, partida dos oitavos de final do Euro 2024, segundo João Palhinha.



«Temos de ser mais objetivos e de criar mais oportunidades de golo. É o que têm faltado um pouco, mas a equipa está preparada para o que aí vem. A resposta foi ótima da parte de todos após a derrota. Todos querem vencer, fazer história pelo país», começou por indicar.



«Temos de ser mais objetivos, de explorar mais os movimentos de rotura e pedir menos bola no pé. É o que vamos tentar fazer. Depois de analisarmos o jogo com a Geórgia, percebemos que havia muitos jogadores perto e a pedir a bola no pé, o que facilitou o trabalho defensivo deles. Queremos abordar o próximo jogo de maneira diferente», acrescentou.



O médio é um dos jogadores em risco para os quartos de final em caso de cartão amarelo - assim como Rúben Neves, Francisco Conceição, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.



«Acho que o facto de estar em risco não vai influenciar a decisão do mister. Essa questão é um pouco relativa, a final é contra a Eslovénia. Não podemos pensar no jogo seguinte, não seria bom sequer pensar em poupanças. Acho que dois amarelos originarem uma suspensão é curto numa competição com tantos jogos. Mas é o que é, são as regras», disse.



Ainda assim, Palhinha revelou que foi por ter cartão amarelo que foi substituído ao intervalo no encontro com a Geórgia.



«Quem jogar estará preparado. Como disse, não vão existir poupanças. O mister explicou-me a decisão e aceitei a justificação dele. Respeitei a decisão, mas ninguém gosta de sair ao intervalo (risos). Mas o jogo estava propício a isso, tanto é que o Rúben [Neves] viu amarelo. Jogue quem jogar, dará o máximo», referiu.



Outro dos temas da conferência de imprensa foi o esquema de três ou de quatro defesas. Em qual é que Portugal se vai apresentar na segunda-feira, em Frankfurt?



«Fizemos a qualificação quase toda com três centrais e fizemos o que fizemos. Depende das opiniões, mas acho que temos equipa para jogar em vários sistemas. Até sei em que sistema vamos jogar, mas não posso dizer», disse, entre gargalhadas.