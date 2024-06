João Palhinha sublinhou que a Seleção está «ansiosa» por voltar a jogar e deu voz à ambição do grupo em dar uma resposta positiva frente à Eslovénia, após a derrota com a Geórgia no fecho da fase de grupos.



«Enquanto profissionais, quando perdemos ou temos um momento menos bom, ansiamos sempre que o próximo jogo chegue. Contamos os dias para o jogo seguinte. O ambiente é totalmente diferente depois de uma derrota, nota-se nos jantares. Sente-se o peso da derrota. É bom pela exigência que temos uns com os outros. Não vale a pena pensar na Geórgia, mas vale a pena pensar na resposta que queremos dar para chegarmos onde queremos que é longe», referiu, em conferência de imprensa.



«A motivação vai estar no máximo como sempre esteve. O discurso interno é que queremos ganhar e se for possível fazer o que se fez em 2016. É um orgulho estarmos ao serviço da Seleção. Para alguns jogadores este será o último Europeu, o que dá mais valor ao discurso interno dos capitães. Queremos dar todos uma grande resposta. Acreditem, não há maior motivação do que representarmos o nosso país. O foco e a determinação têm de estar presentes contra a Eslovénia como estiveram sempre», acrescentou.



Ao longo da conferência, o médio não se desviou da linha de raciocínio apresentada e reiterou o desejo de voltar a jogar «o mais rápido possível».



«O importante é ganhar. Vou repetir-me, mas quando perdemos um jogo, queremos que o próximo chegue o mais rápido possível. É o jogo que todos querem jogar, sabemos que todos os olhos e críticas vão estar do nosso lado. Temos de fazer com que essa crítica seja boa e que todos possamos festejar no fim», defendeu.



O Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final, está agendado para as 20h00 da próxima segunda-feira, em Frankfurt.