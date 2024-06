O duelo entre Portugal e Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024, vai marcar o reencontro de Andraž Šporar com João Palhinha. O internacional português deixou elogios ao esloveno com quem jogou no Sporting.



«Tive a oportunidade de privar com o Sporar. É um excelente jogador, tínhamos uma boa relação. É um jogador muito móvel, de muita luta e esforço, um bocadinho à imagem da Eslovénia. Eles jogam com dois avançados e têm uma excelente equipa. São uma das boas surpresas do Europeu. À medida que nos aproximamos do fim, a competitividade é cada vez maior. Vamos apanhar uma Eslovénia muito forte e eles vão apanhar um Portugal muito forte», referiu, em conferência de imprensa.



O médio do Fulham fez ainda questão de desvalorizar a derrota da Seleção com os eslovenos, num jogo de preparação, em março último.



«Primeiro que tudo, foi um jogo amigável. A motivação é completamente diferente. Como jogador, o foco e a concentração têm de estar no topo. Sabemos o que vamos enfrentar, uma seleção que é uma das boas surpresas do Europeu. Vamos defrontar uma boa equipa», disse.



A Eslovénia está pela primeira vez na sua história na fase a eliminar de um Campeonato da Europa. Confrontado com esse facto, Palhinha discordou de que a experiência pode pesar no duelo dos oitavos de final, agendado para a próxima segunda-feira (20h00), em Frankfurt.



«Quando chegas a este nível, a experiência não é importante. O futebol é o presente. Não importa o que aconteceu no passado», defendeu.