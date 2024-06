A Seleção Nacional continua a preparar o jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024. No treino deste sábado, em Marienfeld, Roberto Martínez contou com todo o plantel, durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

Tal como nas outras sessões, os guarda-redes trabalharam à parte do restante grupo, no relvado contíguo. Os jogadores de campo fizeram a habitual corrida, seguida de aquecimento com e sem bola.

No domingo, a equipa das Quinas vai treinar de manhã (9h30), seguindo à tarde para Frankfurt. Às 17h45, Martínez e um jogador vão projetar o duelo com a Eslovénia.