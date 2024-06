Roberto Martínez, à flash da SIC, após o triunfo de Portugal sobre a Chéquia (2-1), no princípio do Grupo F do Euro 2024, em Leipzig.

«Tenho pontos para avaliar. Mas, hoje não é um jogo para avaliar do nível tático e físico. A Chéquia não teve cantos. Fizemos 18 remates. Mostramos resiliência e vontade de acreditar. Temos valores de uma equipa que quer dar tudo por Portugal. Para mim, isso é o máximo.»

«O Nuno Mendes pode jogar com uma grande capacidade, chegando a uma linha de três com o pé esquerdo. Era importante ter simetria no bloco média. O Nuno Mendes joga no bloco médio e pode chegar ao último terço, com o Leão por fora.»

«O que importa é o onze que termina, que acrescenta ao que tentamos fazer.»

«O Francisco Conceição merece. Trabalha com um olho à frente da baliza, de forma vertical. Tem faro de golo. Foi o espalha brasas que precisávamos.»