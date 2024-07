Portugal vai defrontar a França, nos quartos de final do Euro 2024, na próxima sexta-feira, às 20 horas, num jogo marcado para o Estádio Olímpico de Berlim, que será também o palco da final.

Este próximo jogo da Seleção Nacional vai ter transmissão na TVI, de resto.

Com o apuramento de Portugal, após ultrapassar a Eslovénia, ficaram definidos três dos quatro confrontos dos quartos de final.

Desta forma, e para além do Portugal-França, já se sabia que também na sexta-feira, dia 5 de julho, entram em campo a Espanha e a Alemanha. Um confronto que vai definir o adversário de Portugal na meias-finais e que está agendado para as 17 horas, em Estugarda.

A Espanha, recorde-se, apurou-se no domingo, após golear a Geórgia por 4-1, enquanto a Alemanha apurou-se ao vencer a Dinamarca por 2-0, no sábado à noite.

Já no sábado, dia 6 de julho, realiza-se o Inglaterra-Suíça, que se vai disputar em Dusseldorf e tem início agendado para as 17 horas. Falta apenas encontrar as duas equipas que se vão defrontar também no sábado, mas pelas 20 horas.