O Uruguai venceu os Estados Unidos por 1-0 e o Panamá venceu a Bolívia por 3-1 na noite de segunda-feira, no fecho do grupo C da Copa América, resultados que ditaram o apuramento do Panamá para os quartos de final e o afastamento dos norte-americanos, anfitriões da prova. Os uruguaios apuram-se no 1.º lugar e os bolivianos também ficam de fora da competição.

No Arrowhead Stadium, casa dos campeões da NFL Kansas City Chiefs, o Uruguai, depois do 3-1 ao Panamá e do 5-0 à Bolívia, teve, perante os Estados Unidos, o jogo mais complicado até agora. Até porque os EUA, para não dependerem de outros, tinham de ganhar.

Nahitan Nández quase inaugurou o marcador aos 32 minutos, valendo aos Estados Unidos um corte precioso de Tim Riam. O ex-benfiquista Darwin Núñez falhou outra boa ocasião (38m), numa primeira parte marcada pelas lesões do uruguaio Maximiliano Araújo (saiu aos 27m) e do norte-americano Folarin Balogun (41m ).

A segunda parte começou com um remate de Weston McKennie, por cima (47m), mas foi o Uruguai que marcou, por Mathías Olivera (66m): no limite do fora de jogo, não perdoou, na recarga a um primeiro remate defendido por Matt Turner.

Na parte final, os Estados Unidos ainda tentaram dar a volta ao resultado, mas as tentativas de Pulisic (74m) e do recém-entrado Haji Wright (87m) nem assustaram Sergio Rochet.

Já no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Florida, o Panamá, que precisava de fazer melhor resultado do que os Estados Unidos, começou bem e adiantou-se aos 22 minutos, por José Fajardo, num remate de pé direito após toque de cabeça de Christian Martínez.

Na segunda parte, contra a corrente do jogo, foi a Bolívia a restabelecer a igualdade, por Bruno Miranda, que entrou aos 63 minutos e marcou aos 69, assistido por Ramiro Vaca.

O Panamá foi, porém, mais eficaz, voltando à vantagem aos 79 minutos, também por um suplente, no caso Eduardo Guerrero, que entrou aos 74 e marcou de cabeça, na área. Os panamianos ainda chegaram ao terceiro golo, nos descontos (90+1m), por novo jogador vindo do banco: entrado aos 90, para o lugar de Jovani Welch, jogador do Académico de Viseu, César Yanis faturou aos 90+1m.

O Uruguai fecha o grupo com nove pontos, o Panamá com seis, os Estados Unidos com três e a Bolívia não somou qualquer ponto. Uruguai e Panamá ficam à espera do desfecho do Grupo D, para conhecerem os adversários nos quartos de final. A Colômbia já está apurada e o Brasil quase.