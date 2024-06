A Argentina fez o pleno na fase de grupos da Copa América ao vencer, na última madrugada, o Peru (2-0), na derradeira jornada do Grupo A.

Lautaro Martínez foi o melhor em campo ao apontar um bis (47 e 88 minutos) e chegou aos quatro golos na prova. O primeiro golo do avançado do Inter de Milão surgiu após um passe sublime de Ángel Di María.

O argentino, que termina contrato com o Benfica este domingo, foi titular e usou a braçadeira de capitão, mas Lionel Scaloni, que não esteve no banco devido a castigo, deixou vários titulares de fora, inclusive Lionel Messi. Já Otamendi, começou de início.

Aos 72 minutos, Paredes ainda desperdiçou um penálti, atirando ao poste esquerdo, depois de uma mão na bola de Jesús Castillo, do Gil Vicente, dentro da área.

Se a Argentina já estava confirmada nos quartos de final, o estreante Canadá só resolveu as contas na derradeira ronda. A equipa de Stephen Eustáquio, que cumpriu os 90 minutos, empatou a zero com o Chile, em Orlando, na Florida.

Gabriel Suazo viu dois cartões amarelos no espaço de 15 minutos (12m e 27m) e deixou os chilenos reduzidos a 10 unidades, mas o Canadá não conseguiu aproveitar.

Contas feitas, os argentinos acabaram na liderança com nove pontos (cinco golos marcados e nenhum sofrido), enquanto os canadianos, que somaram quatro pontos, seguraram o segundo lugar. Depois de 10 participações consecutivas nos quartos, o Peru cai na fase de grupos, ao terminar na última posição. Já o Chile, termina em terceiro e também está fora da prova, algo que não era visto desde 2004.

Nos quartos de final, a Argentina vai defrontar o segundo colocado do Grupo B, provavelmente Equador ou México, e o Canadá o primeiro, que deverá ser a Venezuela.