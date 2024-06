Lionel Messi é baixa confirmada na Argentina para o jogo frente ao Peru, o último das duas seleções na fase de grupos da Copa América.

O craque do Inter Miami tem um problema físico e não é opção para a albiceleste, confirmou esta sexta-feira Walter Samuel, adjunto do selecionador Lionel Scaloni.

«O Leo [Messi] teve um problema no último jogo. Não vai jogar no sábado. Vai ser analisado dia a dia para vermos a evolução. É a mesma situação do Acuña», disse, em conferência de imprensa.

Refira-se que a Argentina, já apurada para os quartos de final, será liderada por Pablo Aimar nesse encontro, uma vez que Scaloni está suspenso.