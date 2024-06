Pablo Aimar vai orientar a seleção argentina no jogo frente ao Peru, da terceira e última jornada do grupo A da Copa América.

O antigo médio do Benfica vai assumir os comandos da albiceleste devido à suspensão do selecionador Lionel Scaloni, conhecida esta sexta-feira.

De acordo com a imprensa argentina, Scaloni foi castigado com um jogo de suspensão pela CONMEBOL por causa do atraso registado no regresso da equipa das pampas para a segunda parte na vitória diante do Chile.

Algo semelhante, diga-se, já havia acontecido na primeira jornada, frente ao Canadá.

Assim, Scaloni está proibido de ir para o banco de suplentes e terá ainda de pagar uma multa de cerca de 14 mil euros. Assume a batuta Aimar.

A Argentina, já apurada para os quartos de final, defronta o Peru na madrugada de domingo, à 01h00.