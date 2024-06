A Argentina garantiu, na noite de terça-feira (já madrugada desta quarta-feira em Portugal), o apuramento para os quartos de final da Copa América, graças à vitória por 1-0 ante o Chile, no jogo que encerrou a 2.ª jornada do grupo A.

Lautaro Martínez, avançado do Inter de Milão, saltou do banco para fazer o único golo da partida, no estádio MetLife, em East Rutherford.

O melhor marcador da Serie A em 2023/24 entrou aos 73 minutos e decidiu o jogo com um golo aos 88 minutos, na sequência de um canto marcado por Lionel Messi e de vários ressaltos na área dos chilenos.

Depois do triunfo face ao Canadá (2-0), a Argentina passa a somar seis pontos e tem o apuramento garantido, ainda que não o primeiro lugar do Grupo A, no qual os canadianos somam três e Chile e Peru apenas um. Horas antes, o Canadá venceu os peruanos, também por 1-0.

A detentora do título e também campeã mundial em título dominou o jogo por completo, mas não esteve afinada na finalização e teve de sofrer até ao final, com Emiliano Martínez a ser também decisivo, ao parar dois remates perigosos de Rodrigo Echeverría, aos 72 e 76 minutos. O triunfo da seleção orientada por Lionel Scaloni foi, porém, mais do que justo.

Na última jornada, e mesmo perdendo, dificilmente a Argentina perderá o primeiro lugar do agrupamento, com Canadá e Chile a lutarem entre si pelo segundo, que também vale o acesso aos quartos de final.

Quanto aos benfiquistas da Argentina, Di María foi suplente utilizado e entrou ao minuto 73. Nicolás Otamendi viu todo o jogo do banco.