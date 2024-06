A vitória do Novorizontino em casa do Sport Recife, a contar para a 12.ª jornada da Série B do Brasil, ficou marcada por um momento inacreditável logo a abrir o jogo.

É que a equipa visitante inaugurou o marcador aos 18 segundos sem tocar na bola. Isso mesmo. O Sport Recife deu o pontapé de saída, a bola foi até à defesa e Alisson Cassiano atrasou para o guarda-redes. O problema é que Caíque França não estava na baliza e a bola acabou por entrar.

O Novorizontino, refira-se, acabou por vencer por 2-1.

Ora veja o lance: