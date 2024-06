Rui Patrício despediu-se este domingo da Roma, ao fim de três temporadas, através de uma mensagem publicada nas redes sociais. O internacional português, que está com a Seleção Nacional, no Euro 2024, já tinha perdido a titularidade na equipa italiana e agora está livre no mercado.

«Obrigado Roma por estes 3 anos! 129 partidas e duas finais europeias! Agradeço ao Conselho de Administração, aos jogadores, aos treinadores, à equipa médica, aos roupeiros, ao pessoal da cozinha, aos seguranças, ao pessoal da assessoria de imprensa e a todos aqueles com quem trabalhei nos últimos anos», começa por escrever o guarda-redes de 36 anos.

O guarda-redes formado no Sporting dirigiu-se, depois, aos adeptos romanos. «Um pensamento especial e um grande abraço a todos os adeptos que me apoiaram nesta jornada inesquecível! A minha viagem a Roma termina assim, trazendo comigo muitas lembranças profissionais e pessoais. Desejo-vos as maiores felicidades e espero que continuem a vencer muitas outras competições com a mesma paixão e determinação que nos tem distinguido até agora!», acrescentou ainda Rui Patrício.

Rui Patrício estreou-se na equipa principal do Sporting em 2006/07 e, depois disso, cumpriu doze temporadas consecutivas de leão ao peito, antes de deixar o clube, em 2018, após o ataque a Alcochete.

Depois de sair de Alvalade, Patrício fez três temporadas no Wolverhampton e outras três na Roma onde chegou pela mão de José Mourinho.