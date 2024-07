O Benfica anunciou esta terça-feira mudanças na estrutura da equipa técnica, com a saída do espanhol Javí García e a entrada de Ricardo Rocha na equipa liderada por Roger Schmidt.

O antigo central, agora com 45 anos, regressa, assim, ao Benfica onde foi campeão em 2004/05, sob a liderança de Giovanni Trapattoni, para agora assumir funções de adjunto do treinador Roger Schmidt, ocupando a vaga aberta pela saída de Javi García, que, nesta fase da carreira, decidiu dedicar-se a fundo à sua formação profissional.

«Foram duas épocas [2022 a 2024] muito exigentes, não só no clube... Estou a tirar a minha formação como treinador, tenho a minha família, e a decisão que tive de tomar foi a de que tenho de deixar de fazer parte do staff técnico do Benfica», destacou o antigo jogador espanhol, em declarações à BTV.

Javí García está, assim, de saída, mas com o objetivo de regressar mais tarde, talvez, até com outro estatuto. «A razão é a de seguir a minha formação, para estar mais preparado e um dia poder voltar aqui, ao meu clube. É o que sinto, é o meu clube, a minha casa, e vou seguir a minha formação para poder um dia voltar, e voltar mais preparado», acrescenta.

Uma saída que abre uma vaga para o regresso de Ricardo Rocha, dezassete anos depois de ter representado o clube como jogador, de 2002/03 a janeiro de 2007. Além do campeonato de 2004/05, o antigo central conquistou ainda uma Taça de Portugal (2003/04) e uma Supertaça (2005/06).