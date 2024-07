Kika Nazareth já vestiu a camisola do Barcelona e foi apresentada nas redes sociais do clube a cantar o hino do clube catalão.

Pouco depois do Benfica despedir-se da internacional portuguesa, o Barça confirmou a contratação da avançada de 21 anos que assinou um contrato válido até 2028.

A internacional portuguesa aparece equipada a rigor, com uma bola e a cantar o hino do clube, enquanto dança. «Magia e e alegria na cidade», escreveu o Barça na publicação.

Ora veja: