Mile Svilar parece ter conquistado o lugar de titular da baliza da Roma a Rui Patrício. O ex-Benfica foi titular na vitória frente ao Frosinone enquanto o internacional português ficou no banco de suplentes. Após a partida, De Rossi confirmou que o belga é o novo número «um» dos giallorossi.



«A Roma tem dois guarda-redes exepcionais, mas o essa é a única posição na qual quero esclarecer quem é a primeira e a segunda escolha. Inicialmente era o Rui, mas este é o momento de dar espaço ao Mile. Ele é jovem e tem valor. Confio no Svilar e ele vai jogar mesmo amanhã que tenha um desempenho pior embora esperemos que isso não aconteça», referiu o treinador italiano, citado pela Gazzetta dello Sport.



Svilar foi, de resto, titular ontra o Frosinone depois de ter assumido a baliza da Roma contra o Feyenoord, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.