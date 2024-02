Sorte distintas para os portugueses que participaram nos jogos da tarde relativos ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O Galatasaray de Sérgio Oliveira venceu em casa, enquanto a Roma de Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa empatou fora.

Começando por Istambul, o Galatasaray, com Sérgio Oliveira, recuperado de lesão, no banco de suplentes, esteve por duas vezes em vantagem no marcador diante do Sparta de Praga, mas ficou reduzido a dez, por expulsão do dinamarquês Victor Nelsson, e acabou por conceder um empate (2-2), antes de Icardi reclamar a vitória já em período de compensação.

Os turcos abriram o marcador, aos 19 minutos, com um golo de Demirbayu, a passe de Icardi, mas os visitantes checos empataram, logo a abrir a segunda parte, com um golo do equatoriano Ángelo Preciado. A equipa de Istambul ainda recuperou a vantagem, aos 61 minutos, com um autogolo de Krejei, mas logo a seguir ficou reduzida a dez, depois de uma entrada dura de Victor Nelsson sobre Jan Kuchta, numa decisão do árbitro que deixou a equipa turca muita exaltada.

Foi ainda no meio da contestação dos turcos que os checos chegaram ao empate, aos 65 minutos, com um golo de Kuchta. O jogo seguiu tenso até final, o Sparta também ficou reduzido a dez [Rynes viu segundo amarelo aos 80] e foi já em período de compensação que Icardi arrancou o golo de vitória, a passe de Yilmaz, para delírio dos adeptos turcos.

Entretanto, em Roterdão, Feyenoord e Roma também empataram 1-1, num jogo em que a equipa italiana começou com três portugueses no banco, incluindo Rui Patrício, que cedeu a baliza ao antigo benfiquista Svilar. Renato Sanches e o jovem João Costa também ficaram no banco e não chegaram a ser chamados à contenda.

Neste jogo, os neerlandeses marcaram primeiro, no último lance da primeira parte, pelo brasileiro Igor Paixão, mas os romanos empataram, aos 67 minutos, por Lukaku, adiando também todas as decisões para o Estádio Olímpico.

Nos jogos desta tarde, destaque ainda para o empate do Marselha diante do Shakhtar Donetsk (2-2), num jogo realizado em Hamburgo, casa emprestada dos ucranianos, num jogo em que Mbemba, regressado da CAN 2023, já esteve no banco.

Matvienko (68m) e Eguinaldo (90+3m) marcaram pelos ucranianos, enquanto Aubameyang (64m) e Ndiaye (90m) marcaram pela equipa francesa.

Todos os resultados da Liga Europa (play-off)

Feyenoord-Roma, 1-1

Galatasaray-Sparta Praga, 3-2

Shakthar Donetsk-Marselha, 2-2

Young Boys-Sporting, 1-3

Milan-Rennes, 20h00

Benfica-Toulouse, 20h00

Sp. Braga-Qarabag, 20h00

Lens-Freiburgo, 20h00