O técnico do Sp. Braga, Artur Jorge, promove duas alterações no onze arsenalista para a receção desta quinta-feira ao Qarabag, a contar para o play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa.

O central Niakaté e o avançado Banza, que estiveram ao serviço das respetivas seleções na CAN, regressam e são opção no onze inicial. Rendem José Fonte e Ricardo Horta, este último devido a questões físicas.

De resto, o técnico arsenalista não promove mais alterações, ainda que este onze deixe antever algumas nuances táticas, uma vez que joga com dois pontas de lança de raiz, o que não tem sido habitual no conjunto português.

O embate com o emblema do Azerbaijão está agendado para as 20 horas no Estádio Municipal de Braga.

SP. BRAGA: Matheus; Victor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté e Borja; João Moutinho, Vítor Carvalho e Zalazar; Abel Ruiz, Banza e Djaló.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Hornicek, Serdar, José Fonte, N'Dour, Roger, Joe Mendes, Rony Lopes, Pizzi, Chissumba, Yan Said e Soumaré.

QARABAG: Lunev; Silva, Mustafazade, Huseynov e Jafarguilyev; Júlio Romão e Jankovic; Leonardo Andrade, Benzia e Zoubir; Juninho.