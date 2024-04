O piloto português Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) terminou a corrida do Grande Prémio de Espanha no 8.º lugar, numa prova ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) e marcada pela queda e consequente abandono do líder do campeonato Jorge Martín (Prima Pramac), quando liderava na 11.ª das 25 voltas ao Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Miguel Oliveira, que arrancou da 14.ª posição, conseguiu um grande início de corrida, subindo rapidamente seis posições até ao 8.º lugar ao fim das primeiras curvas. Na segunda volta, subiu ao 7.º lugar, chegou mesmo a ser 6.º classificado quando Jorge Martín abandonou, mas foi pouco depois ultrapassado pelo italiano Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) e, mais tarde, por Fabio di Giannantonio (VR46).

O pódio foi fechado por Marc Márquez (Gresini Racing) - que protagonizou um grande duelo nas últimas voltas com Bagnaia e foi 2.º - e por Marco Bezzecchi (VR46), que terminou na 3.ª posição.

Miguel Oliveira em grande e duelo Martín-Bagnaia até à queda

Paralelamente ao grande início de Miguel Oliveira, houve muita emoção na frente, sobretudo nas três primeiras voltas. Marc Márquez manteve a liderança até ao final da primeira volta, altura em que o atual campeão do mundo, Bagnaia, conseguiu a ultrapassagem. Márquez desceria mesmo a 3.º, sendo ainda superado por Jorge Martín.

Na terceira volta, Jorge Martín agarrou a liderança, por troca com Bagnaia, com quem travou um árduo duelo, controlando bem as tentativas de ultrapassagem do italiano, até que, à 11.ª volta, perdeu o controlo do pneu dianteiro, caiu e saiu de cena.

Por essa altura, já havia três abandonos: o primeiro foi do “convidado” Dani Pedrosa, depois de ter caído na quarta volta. Seguiu-se uma queda de Aleix Espargaro (Aprilia), que inevitavelmente levou Johann Zarco (Castrol Honda) a cair e ambos abandonaram.

Com o abandono de Martín, Miguel Oliveira ainda subiu ao 6.º lugar, mas na volta seguinte foi ultrapassado por Enea Bastanini.

Com Bagnaia como novo líder, a luta intensificou-se mais pelo 2.º lugar, entre Marc Márquez e Marco Bezzecchi e, mais lá atrás, à 18.ª volta, uma tentativa de ultrapassagem de Franco Morbidelli (Prima Pramac) levou-o a um choque com Brad Binder (KTM) e ambos ficaram com a corrida por ali, elevando para seis os abandonos.

Final ao rubro entre Bagnaia e Márquez

As últimas cinco voltas reservariam maior emoção na luta pela vitória, com Marc Márquez, entretanto em 2.º, a conseguir duas ultrapassagens ao líder Bagnaia, na 21.ª e 22.ª voltas, mas com o italiano a conseguir resposta à altura para defender o 1.º lugar. O primeiro destes duelos cheirou a queda para ambos e foi de ficar com o coração nas mãos para responsáveis das equipas e adeptos: Bagnaia e Márquez chegaram mesmo a tocar-se, mas a luta prosseguiu.

Depois de ser atacado em força, Bagnaia respirou um pouco mais nas três voltas finais, superou o meio segundo de vantagem para Márquez e foi progressivamente controlando a corrida para somar a vitória.

É a segunda vitória de Bagnaia na época 2024, depois de ter ganho a corrida no Qatar, a primeira da época.

Miguel Oliveira: melhor Aprilia e melhor resultado

Com o 8.º lugar em Jerez, Miguel Oliveira conseguiu o melhor resultado entre as Aprilia e foi também o seu melhor resultado entre as quatro corridas de 2024.

Miguel tinha sido 15.º no Qatar, 9.º em Portimão e 11.º no GP das Américas.

O piloto português, com este 8.º lugar, soma mais oito pontos e passa a ter 23.