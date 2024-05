A claque dos Super Dragões emitiu um comunicado este domingo a anunciar que não vai estar presente no dérbi com o Boavista, relativo à 33.ª e penúltima jornada da Liga, na sequência das buscas realizadas, esta manhã, na Porto Comercial e na Loja do Associado no Estádio do Dragão.

A claque começa por contar que os bilhetes atribuídos à claque ao abrigo do protocolo vigente com o FC Porto foram apreendidos e cancelados na sequência da ação promovida pela Associação para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), mas manifesta a convicção que «tudo será esclarecido em sede própria».

«Não podemos deixar de lamentar o sucedido, sendo a primeira vez na história que a bancada não estará preenchida. Estamos plenamente convictos que tudo será esclarecido em sede própria», destaca a classe.

Leia aqui o comunicado dos Super Dragões na íntegra: