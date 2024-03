O FC Porto manifestou-se solidário com os Super Dragões e com o Colectivo Ultras 95 depois das faixas doadas ao clube pelas duas claques terem sido roubadas do museu do clube, num assalto que ocorreu no passado dia 4 de março.

«O clube apresentou uma participação às autoridades e os suspeitos foram identificados através das imagens de videovigilância. O FC Porto aguarda que a investigação produza resultados, na expectativa de que os responsáveis por este crime venham a ser punidos pela justiça», refere o FC Porto.

Entretanto, já esta noite, no Estádio do Dragão, no decorrer do jogo com o Vizela, as duas claques estiveram em silêncio durante toda a primeira parte e acabaram mesmo por abandonar as bancadas ao intervalo do jogo.

Refira-se que, também na tarde deste sábado, durante o jogo com o NK Lokomotiva, adeptos do Hajduk Split exibiram faixas das claques do FC Porto, as mesmas que terão sido roubadas do museu. A claque do clube croata tem uma ligação próxima ao grupo No Name Boys, afeto ao Benfica.